HALLOWEEN AU CINÉMA CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens vendredi 31 octobre 2025.

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-31 16:00:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Venez tremblez au Régent !

N’hésitez pas à vous déguiser, de nombreux lots à gagner.

CASPER À partir de 6 ans

Le film culte à faire découvrir à vos enfants

Durée 1h40

Des cadeaux seront distribués aux enfants déguisés !

MON PETIT HALLOWEEN À partir de 3 ans

Durée 45 minutes

Jeux et cadeaux Cherche et trouve géant spécial Halloween !

Des jeux et des cadeaux à gagner lors de la soirée Halloween pour les plus grands ! 12 .

CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com

English :

Come and shake a leg at Le Régent!

Don’t hesitate to dress up, there are lots of prizes to be won.

German :

Zittere im Regent!

Zögern Sie nicht, sich zu verkleiden, es gibt viele Preise zu gewinnen.

Italiano :

Venite a scuotere le gambe al Régent!

Non esitate a travestirvi, ci sono molti premi in palio.

Espanol :

Ven a mover el esqueleto en el Régent

No dudes en disfrazarte, hay muchos premios para ganar.

