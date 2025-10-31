HALLOWEEN AU CINÉMA CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens
HALLOWEEN AU CINÉMA CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT Saint-Gaudens vendredi 31 octobre 2025.
HALLOWEEN AU CINÉMA
CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2025-10-31 16:00:00
Venez tremblez au Régent !
N’hésitez pas à vous déguiser, de nombreux lots à gagner.
CASPER À partir de 6 ans
Le film culte à faire découvrir à vos enfants
Durée 1h40
Des cadeaux seront distribués aux enfants déguisés !
MON PETIT HALLOWEEN À partir de 3 ans
Durée 45 minutes
Jeux et cadeaux Cherche et trouve géant spécial Halloween !
Des jeux et des cadeaux à gagner lors de la soirée Halloween pour les plus grands ! 12 .
CINÉMA-BISTROT LE RÉGENT 16 Rue de l’Indépendance Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 81 57 cineregent@cineregent.com
English :
Come and shake a leg at Le Régent!
Don’t hesitate to dress up, there are lots of prizes to be won.
German :
Zittere im Regent!
Zögern Sie nicht, sich zu verkleiden, es gibt viele Preise zu gewinnen.
Italiano :
Venite a scuotere le gambe al Régent!
Non esitate a travestirvi, ci sono molti premi in palio.
Espanol :
Ven a mover el esqueleto en el Régent
No dudes en disfrazarte, hay muchos premios para ganar.
L’événement HALLOWEEN AU CINÉMA Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-10-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE