Halloween au Dino-Zoo – Dragon et créature d’Halloween Parc Dino-Zoo Étalans
samedi 17 octobre 2026 · Parc Dino-Zoo · Étalans
Informations pratiques
Étalans
Halloween au Dino-Zoo – Dragon et créature d’Halloween
Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire – Charbonnières-les-Sapins Étalans Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-25 20:00:00
Date(s) :
2026-10-17 2026-10-25
Les Dragons prennent vie !
Cette année au Dino-Zoo, d’immenses dragons animatroniques rugissent, battent des ailes et vous fixent de leurs yeux flamboyants… Une rencontre spectaculaire, à couper le souffle !
Rencontre magique avec Seradorn et Nymélis
Le dernier des dragonniers, Seradorn l’apprivoiseur, déambule dans le parc avec son adorable bébé dragon Nymélis. Les enfants pourront caresser ce petit dragon, l’aider à apprivoiser ses premières flammes et écouter les secrets et légendes transmis par son dragonnier. Une expérience unique et inoubliable !
3 Nocturnes exceptionnelles
Les 25, 30 et 31 octobre, le parc reste ouvert jusqu’à 20h. Entre dinosaures plongés dans l’ombre, ambiance sonore mystique et créatures étranges surgissant de la nuit… osez l’aventure et frissonnez de plaisir !
Spectacle de magie
Un show époustouflant… Magie, humour et émerveillement garantis !
Cinéma 4D – “Pièges et Dragon”
Deux chevaliers s’affrontent dans une quête pleine de pièges délirants et mortels pour sauver une princesse. Un film en 4D totalement immersif qui vous tiendra en haleine durant 12 minutes.
Feu de camp & guimauves grillées
Après l’aventure, retrouvez la chaleur d’un feu de bois et savourez des guimauves grillées dans une ambiance conviviale et réconfortante. .
Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire – Charbonnières-les-Sapins Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 59 31 31 contact@dino-zoo.com
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English : Halloween au Dino-Zoo – Dragon et créature d’Halloween
L’événement Halloween au Dino-Zoo – Dragon et créature d’Halloween Étalans a été mis à jour le 2026-09-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS
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