Informations pratiques

Étalans

Halloween au Dino-Zoo – Dragon et créature d’Halloween

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire – Charbonnières-les-Sapins Étalans Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-25 20:00:00

Date(s) :

2026-10-17 2026-10-25

Les Dragons prennent vie !

Cette année au Dino-Zoo, d’immenses dragons animatroniques rugissent, battent des ailes et vous fixent de leurs yeux flamboyants… Une rencontre spectaculaire, à couper le souffle !

Rencontre magique avec Seradorn et Nymélis

Le dernier des dragonniers, Seradorn l’apprivoiseur, déambule dans le parc avec son adorable bébé dragon Nymélis. Les enfants pourront caresser ce petit dragon, l’aider à apprivoiser ses premières flammes et écouter les secrets et légendes transmis par son dragonnier. Une expérience unique et inoubliable !

3 Nocturnes exceptionnelles

Les 25, 30 et 31 octobre, le parc reste ouvert jusqu’à 20h. Entre dinosaures plongés dans l’ombre, ambiance sonore mystique et créatures étranges surgissant de la nuit… osez l’aventure et frissonnez de plaisir !

Spectacle de magie

Un show époustouflant… Magie, humour et émerveillement garantis !

Cinéma 4D – “Pièges et Dragon”

Deux chevaliers s’affrontent dans une quête pleine de pièges délirants et mortels pour sauver une princesse. Un film en 4D totalement immersif qui vous tiendra en haleine durant 12 minutes.

Feu de camp & guimauves grillées

Après l’aventure, retrouvez la chaleur d’un feu de bois et savourez des guimauves grillées dans une ambiance conviviale et réconfortante. .

Parc Dino-Zoo 1 rue de la Préhistoire – Charbonnières-les-Sapins Étalans 25580 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 59 31 31 contact@dino-zoo.com

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English : Halloween au Dino-Zoo – Dragon et créature d’Halloween

L’événement Halloween au Dino-Zoo – Dragon et créature d’Halloween Étalans a été mis à jour le 2026-09-10 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS