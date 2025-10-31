Halloween au Domaine de Fontenille Domaine de Fontenille Lauris

Halloween au Domaine de Fontenille Domaine de Fontenille Lauris vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Domaine de Fontenille

Domaine de Fontenille 1681 Rte de Roquefraiche Lauris Vaucluse

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

/personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-31

Dîner spécial Halloween le 31/10 à 65€ adultes et 30€ enfants hors boissons.

Animation d’Halloween le 31/10 et 01/11 de 16h à 18h pour les enfants (20€ enfant) comprenant: atelier citrouille , chasse aux bonbons dans le parc, atelier maquillage

.

Domaine de Fontenille 1681 Rte de Roquefraiche Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 98 00 00 reservations@domainedefontenille.com

English :

Special Halloween dinner on 10/31 at 65? adult and 30? child excluding drinks.

Halloween entertainment on 31/10 and 01/11 from 4pm to 6pm for children (20? child) including: pumpkin workshop, candy hunt in the park, make-up workshop

German :

Spezielles Halloween-Dinner am 31.10. für 65? Erwachsene und 30? Kinder (ohne Getränke).

Halloween-Animation am 31.10. und 01.11. von 16:00 bis 18:00 Uhr für Kinder (20? Kind) mit: Kürbis-Workshop, Bonbonjagd im Park, Schmink-Workshop

Italiano :

Cena speciale di Halloween il 31/10 a 65? per adulto e 30? per bambino, bevande escluse.

Animazione di Halloween il 31/10 e il 01/11 dalle 16:00 alle 18:00 per i bambini (20? bambino) che comprende: laboratorio di zucche, caccia alle caramelle nel parco, laboratorio di face painting

Espanol :

Cena especial de Halloween el 31/10 a 65? por adulto y 30? por niño sin bebidas.

Animación de Halloween los días 31/10 y 01/11 de 16:00 a 18:00 para niños (20? niño) que incluye: taller de calabazas, búsqueda de caramelos en el parque, taller de pintura de caras

L’événement Halloween au Domaine de Fontenille Lauris a été mis à jour le 2025-10-20 par Destination Luberon Monts de Vaucluse