Halloween au Domaine de Fontenille Domaine de Fontenille Lauris
Halloween au Domaine de Fontenille Domaine de Fontenille Lauris vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au Domaine de Fontenille
Domaine de Fontenille 1681 Rte de Roquefraiche Lauris Vaucluse
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
/personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-31
Dîner spécial Halloween le 31/10 à 65€ adultes et 30€ enfants hors boissons.
Animation d’Halloween le 31/10 et 01/11 de 16h à 18h pour les enfants (20€ enfant) comprenant: atelier citrouille , chasse aux bonbons dans le parc, atelier maquillage
.
Domaine de Fontenille 1681 Rte de Roquefraiche Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 98 00 00 reservations@domainedefontenille.com
English :
Special Halloween dinner on 10/31 at 65? adult and 30? child excluding drinks.
Halloween entertainment on 31/10 and 01/11 from 4pm to 6pm for children (20? child) including: pumpkin workshop, candy hunt in the park, make-up workshop
German :
Spezielles Halloween-Dinner am 31.10. für 65? Erwachsene und 30? Kinder (ohne Getränke).
Halloween-Animation am 31.10. und 01.11. von 16:00 bis 18:00 Uhr für Kinder (20? Kind) mit: Kürbis-Workshop, Bonbonjagd im Park, Schmink-Workshop
Italiano :
Cena speciale di Halloween il 31/10 a 65? per adulto e 30? per bambino, bevande escluse.
Animazione di Halloween il 31/10 e il 01/11 dalle 16:00 alle 18:00 per i bambini (20? bambino) che comprende: laboratorio di zucche, caccia alle caramelle nel parco, laboratorio di face painting
Espanol :
Cena especial de Halloween el 31/10 a 65? por adulto y 30? por niño sin bebidas.
Animación de Halloween los días 31/10 y 01/11 de 16:00 a 18:00 para niños (20? niño) que incluye: taller de calabazas, búsqueda de caramelos en el parque, taller de pintura de caras
L’événement Halloween au Domaine de Fontenille Lauris a été mis à jour le 2025-10-20 par Destination Luberon Monts de Vaucluse