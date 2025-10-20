Halloween au Domaine de la Bourbansais Pleugueneuc

Pendant les vacances de la Toussaint, le Domaine de la Bourbansais plonge dans l’ambiance d’Halloween

Décorations ensorcelées, jeux mystérieux et atmosphère envoûtante vous attendent pour une expérience inoubliable !

Du 20 octobre au 2 novembre, partez à l’aventure en famille à travers le Domaine, avec deux grands jeux spécialement conçus

– Une chasse au trésors pour les plus petits.

– Une carte au trésors pour les plus grands

Nos animations:

14h15: goûter des girafes

15h: le tour du monde en 80 oiseaux

16h: visite guidée du Château .

Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 69 40 07

