Halloween au Domaine de la Bourbansais Pleugueneuc
lundi 20 octobre 2025
Halloween au Domaine de la Bourbansais
Pleugueneuc Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-20 10:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-10-20
Pendant les vacances de la Toussaint, le Domaine de la Bourbansais plonge dans l’ambiance d’Halloween
Décorations ensorcelées, jeux mystérieux et atmosphère envoûtante vous attendent pour une expérience inoubliable !
Du 20 octobre au 2 novembre, partez à l’aventure en famille à travers le Domaine, avec deux grands jeux spécialement conçus
– Une chasse au trésors pour les plus petits.
– Une carte au trésors pour les plus grands
Nos animations:
14h15: goûter des girafes
15h: le tour du monde en 80 oiseaux
16h: visite guidée du Château .
Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 69 40 07
