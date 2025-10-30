Halloween au Domaine du Treuscoat Pleyber-Christ

Halloween au Domaine du Treuscoat Pleyber-Christ jeudi 30 octobre 2025.

Halloween au Domaine du Treuscoat

Treuscoat Pleyber-Christ Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 13:30:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-30

Pendant les vacances d’automne de la zone B, venez fêter Halloween au Domaine du Treuscoat à Pleyber-Christ où vous attendent de nombreuses animations dans l’esprit d’Halloween.

Voici le programme du Jeudi 30 octobre au Dimanche 02 novembre 2025

Des ateliers créatifs, dès 4 ans, de 14h à 16h

-Jeudi 30: Atelier création masques d’halloween

-Vendredi 31 Atelier décoration sacs de bonbons

-Samedi 01: Atelier création guirlandes petits fantômes

-Dimanche 02: Atelier création de petits personnages

Un stand de maquillage vous sera proposé.

Et en continue, tous les jours de 13h30 à 18h

-Jeu de piste d’Halloween Enigmes à résoudre en famille.

-Photoboooooth préparez votre déguisement et votre plus belle grimace !!

-Concours de déguisement sorciers, petits diables, zombies, et autres créatures d’Halloween… rendez-vous à 16h30 pour le fameux concours de déguisement du Treuscoat.

-Et accès au Parcabooooouut®, au mini-golf, aux jeux XXL et aux jeux de piste.

Animations incluses dans le tarif d’entrée au Domaine.

Infos et tarifs sur www.domaine-treuscoat.fr ou au 02.56.45.04.00 .

Treuscoat Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 2 56 45 04 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au Domaine du Treuscoat Pleyber-Christ a été mis à jour le 2025-10-16 par OT BAIE DE MORLAIX