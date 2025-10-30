Halloween au Domaine du Treuscoat Pleyber-Christ
Début : 2025-10-30 13:30:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Pendant les vacances d’automne de la zone B, venez fêter Halloween au Domaine du Treuscoat à Pleyber-Christ où vous attendent de nombreuses animations dans l’esprit d’Halloween.
Voici le programme du Jeudi 30 octobre au Dimanche 02 novembre 2025
Des ateliers créatifs, dès 4 ans, de 14h à 16h
-Jeudi 30: Atelier création masques d’halloween
-Vendredi 31 Atelier décoration sacs de bonbons
-Samedi 01: Atelier création guirlandes petits fantômes
-Dimanche 02: Atelier création de petits personnages
Un stand de maquillage vous sera proposé.
Et en continue, tous les jours de 13h30 à 18h
-Jeu de piste d’Halloween Enigmes à résoudre en famille.
-Photoboooooth préparez votre déguisement et votre plus belle grimace !!
-Concours de déguisement sorciers, petits diables, zombies, et autres créatures d’Halloween… rendez-vous à 16h30 pour le fameux concours de déguisement du Treuscoat.
-Et accès au Parcabooooouut®, au mini-golf, aux jeux XXL et aux jeux de piste.
Animations incluses dans le tarif d’entrée au Domaine.
Infos et tarifs sur www.domaine-treuscoat.fr ou au 02.56.45.04.00 .
Treuscoat Pleyber-Christ 29410 Finistère Bretagne +33 2 56 45 04 00
