Halloween au Domaine la Gazaille de Camille La Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot vendredi 31 octobre 2025.

La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

L’entrée comprend une boisson de bienvenue.

Concours du meilleur déguisement.

10% de remise sur le prix des chambres.

Foodtruck Camaiia.

La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 00 63 45 domainelagazailles@gmail.com

English : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille

Admission includes a welcome drink.

Best costume contest.

10% discount on room rates.

Camaiia foodtruck.

German : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille

Der Eintritt beinhaltet ein Begrüßungsgetränk.

Wettbewerb um das beste Kostüm.

10% Rabatt auf den Zimmerpreis.

Foodtruck Camaiia.

Italiano :

L’ingresso comprende un drink di benvenuto.

Concorso per il miglior costume.

sconto del 10% sulle tariffe delle camere.

Camaiia foodtruck.

Espanol : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille

La entrada incluye una bebida de bienvenida.

Concurso de disfraces.

10% de descuento en el precio de las habitaciones.

Foodtruck Camaiia.

