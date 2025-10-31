Halloween au Domaine la Gazaille de Camille La Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot

Halloween au Domaine la Gazaille de Camille

Halloween au Domaine la Gazaille de Camille La Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Domaine la Gazaille de Camille

La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

Date(s) :
2025-10-31

L’entrée comprend une boisson de bienvenue.
Concours du meilleur déguisement.
10% de remise sur le prix des chambres.
Foodtruck Camaiia.
L’entrée comprend une boisson de bienvenue.
Concours du meilleur déguisement.
10% de remise sur le prix des chambres.
Foodtruck Camaiia.   .

La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 00 63 45  domainelagazailles@gmail.com

English : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille

Admission includes a welcome drink.
Best costume contest.
10% discount on room rates.
Camaiia foodtruck.

German : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille

Der Eintritt beinhaltet ein Begrüßungsgetränk.
Wettbewerb um das beste Kostüm.
10% Rabatt auf den Zimmerpreis.
Foodtruck Camaiia.

Italiano :

L’ingresso comprende un drink di benvenuto.
Concorso per il miglior costume.
sconto del 10% sulle tariffe delle camere.
Camaiia foodtruck.

Espanol : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille

La entrada incluye una bebida de bienvenida.
Concurso de disfraces.
10% de descuento en el precio de las habitaciones.
Foodtruck Camaiia.

L’événement Halloween au Domaine la Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Lot-et-Tolzac