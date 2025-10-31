Halloween au Domaine la Gazaille de Camille La Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot
Halloween au Domaine la Gazaille de Camille
La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
L’entrée comprend une boisson de bienvenue.
Concours du meilleur déguisement.
10% de remise sur le prix des chambres.
Foodtruck Camaiia.
La Gazaille de Camille 2066 Route de Castelmoron Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 00 63 45 domainelagazailles@gmail.com
English : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille
Admission includes a welcome drink.
Best costume contest.
10% discount on room rates.
Camaiia foodtruck.
German : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille
Der Eintritt beinhaltet ein Begrüßungsgetränk.
Wettbewerb um das beste Kostüm.
10% Rabatt auf den Zimmerpreis.
Foodtruck Camaiia.
Italiano :
L’ingresso comprende un drink di benvenuto.
Concorso per il miglior costume.
sconto del 10% sulle tariffe delle camere.
Camaiia foodtruck.
Espanol : Halloween au Domaine la Gazaille de Camille
La entrada incluye una bebida de bienvenida.
Concurso de disfraces.
10% de descuento en el precio de las habitaciones.
Foodtruck Camaiia.
L’événement Halloween au Domaine la Gazaille de Camille Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Lot-et-Tolzac