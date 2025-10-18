Halloween au Domaine Royal de Château Gaillard Amboise

Halloween au Domaine Royal de Château Gaillard Amboise samedi 18 octobre 2025.

29 Allée du Pont-Moulin Amboise Indre-et-Loire

Pour Halloween et les vacances de la Toussaint, le plus italien des châteaux de la Loire se métamorphose et vous invite à grande chasse aux fantômes avec énigmes à trouver dans des cachettes frissonnantes … pour une avalanche de bonbons interdits

29 Allée du Pont-Moulin Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 33 29

English :

The Domaine Royal de Château Gaillard invites you to celebrate Halloween with activities every day during the All Saints’ Day vacations. From October 19 to November 4, enjoy candy hunts and craft workshops for children.

German :

Die Domaine Royal de Château Gaillard lädt Sie ein, während der Allerheiligenferien Halloween mit täglichen Animationen zu feiern. Genießen Sie vom 19. Oktober bis zum 4. November Bonbonjagden und Bastelworkshops für Kinder.

Italiano :

Il Domaine Royal de Château Gaillard vi invita a festeggiare Halloween con attività quotidiane durante le vacanze di Ognissanti. Dal 19 ottobre al 4 novembre, potrete fare dolcetto o scherzetto e partecipare a laboratori artigianali per bambini.

Espanol :

El Domaine Royal de Château Gaillard le invita a celebrar Halloween con actividades todos los días durante las vacaciones de Todos los Santos. Del 19 de octubre al 4 de noviembre, disfrute del truco o trato y de talleres de manualidades para niños.

