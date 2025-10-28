Halloween au Fort de l’Ile Mme (Visite guidée et animations) Ile Madame Port-des-Barques

Halloween au Fort de l'Ile Mme (Visite guidée et animations) Ile Madame Port-des-Barques mardi 28 octobre 2025.

Halloween au Fort de l’Ile Mme (Visite guidée et animations)

Ile Madame Fort de l’Ile Madame Port-des-Barques Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-28 14:00:00

fin : 2025-10-28 16:00:00

2025-10-28

Vêtus de vos plus beaux déguisements, rejoignez-nous en famille au Fort de l’Ile Mme pour une visite guidée

frissonnante, mystérieuse et magique spéciale Halloween. Munissez-vous de votre lampe torche et partez à l’aventure

avec nous.

Ile Madame Fort de l’Ile Madame Port-des-Barques 17730 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 19 19 ecomuseeportdesbarques@gmail.com

English : Halloween au Fort de l’Ile Mme (Visite guidée et animations)

Dressed in your best disguises, join us and the whole family at Fort de l?Ile Mme for a chilling, mysterious and magical

mysterious and magical guided tour. Grab your flashlight and set off on an adventure

with us.

German : Halloween au Fort de l’Ile Mme (Visite guidée et animations)

Ziehen Sie Ihre schönsten Kostüme an und besuchen Sie mit Ihrer Familie das Fort de l’Ile Mme auf einer geführten Tour

halloween-Special mit knisternden, geheimnisvollen und magischen Momenten. Nehmen Sie Ihre Taschenlampe mit und begeben Sie sich auf ein Abenteuer

mit uns.

Italiano : Halloween au Fort de l’Ile Mme (Visite guidée et animations)

Vestiti con i vostri migliori travestimenti, raggiungete tutta la famiglia al Fort de l’Ile Mme per una visita guidata del sito

visita guidata misteriosa e magica. Prendete la vostra torcia e partite all’avventura con noi

con noi.

Espanol : Halloween au Fort de l’Ile Mme (Visite guidée et animations)

Vestidos con sus mejores disfraces, únase a toda la familia en el Fuerte de l’Ile Mme para realizar una visita guiada por el lugar

una visita guiada misteriosa y mágica. Coge tu linterna y lánzate a la aventura

con nosotros.

