Halloween au Fort de Saint-Père Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet

Halloween au Fort de Saint-Père Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Fort de Saint-Père

Fort Saint-Père Chemin Bertrand Du Guesclin Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 18:30:00

fin : 2025-10-31 21:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Venez rencontrer les fantômes et les zombies du Fort de Saint-Père.

Au programme

– Rencontre avec les fantôme du Fort

– Boum des petits démons

– Concours de déguisement

-Distribution de bonbons

Billeterie sur Helloasso .

Fort Saint-Père Chemin Bertrand Du Guesclin Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 06 99 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au Fort de Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet a été mis à jour le 2025-10-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel