Halloween au Fort de Saint-Père Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet
Halloween au Fort de Saint-Père Fort Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au Fort de Saint-Père
Fort Saint-Père Chemin Bertrand Du Guesclin Saint-Père-Marc-en-Poulet Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:30:00
fin : 2025-10-31 21:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Venez rencontrer les fantômes et les zombies du Fort de Saint-Père.
Au programme
– Rencontre avec les fantôme du Fort
– Boum des petits démons
– Concours de déguisement
-Distribution de bonbons
Billeterie sur Helloasso .
Fort Saint-Père Chemin Bertrand Du Guesclin Saint-Père-Marc-en-Poulet 35430 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 77 06 99 90
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween au Fort de Saint-Père Saint-Père-Marc-en-Poulet a été mis à jour le 2025-10-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel