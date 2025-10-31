Halloween au fort dorsner Giromagny
Fort Dorsner Giromagny Territoire de Belfort
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-31
fin : 2025-11-01
2025-10-31
Nous sommes heureux de vous inviter à notre nouvelle édition d’Halloween au Fort Dorsner de Giromagny ! Nous vous préparons des décors et des figurants pour se faire (un peu !) peur seul ou en famille…
Venez déguisé si vous le souhaitez !
Buvette et petite restauration sur place.
Choisissez votre niveau de peur en fonction du jour et de l’horaire
Halloween au Fort 31 oct 2025 moyennement peur
-Halloween au Fort– 31 oct 2025 soirée ☠️ conseillé aux +16 ans
Halloween au Fort– 1er nov 2025 après-midi un peu peur .
Fort Dorsner Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
