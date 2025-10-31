Halloween au fort dorsner Giromagny

Halloween au fort dorsner Giromagny vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au fort dorsner

Fort Dorsner Giromagny Territoire de Belfort

Nous sommes heureux de vous inviter à notre nouvelle édition d’Halloween au Fort Dorsner de Giromagny ! Nous vous préparons des décors et des figurants pour se faire (un peu !) peur seul ou en famille…

Venez déguisé si vous le souhaitez !

Buvette et petite restauration sur place.

Choisissez votre niveau de peur en fonction du jour et de l’horaire

Halloween au Fort 31 oct 2025 moyennement peur

-Halloween au Fort– 31 oct 2025 soirée ☠️ conseillé aux +16 ans

Halloween au Fort– 1er nov 2025 après-midi un peu peur .

Fort Dorsner Giromagny 90200 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

