Halloween au Gouffre de Proumeyssac Route de Proumeyssac Audrix

Tarif : 8.3 – 8.3 – 8.3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-11-01

Date(s) :

2025-10-18

Venez découvrir et profiter des animations surprenantes , proposées tout au long des vacances de la Toussaint pour fêter Halloween.

L’événement Halloween au Gouffre de Proumeyssac promet une atmosphère unique et immersive, combinant l’émerveillement naturel du gouffre avec des éléments scénographiques terrifiants. .

Route de Proumeyssac Le Gouffre de Proumeyssac Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 07 27 47 proumeyssac@perigord.com

English : Halloween au Gouffre de Proumeyssac

Come and enjoy the surprising activities on offer throughout the All Saints’ vacation to celebrate Halloween.

German : Halloween au Gouffre de Proumeyssac

Entdecken und genießen Sie die überraschenden Animationen , die während der gesamten Allerheiligenferien angeboten werden, um Halloween zu feiern.

Italiano :

Venite a divertirvi con le sorprendenti attività proposte durante la festa di Ognissanti per celebrare Halloween.

Espanol : Halloween au Gouffre de Proumeyssac

Ven a disfrutar de las sorprendentes actividades que se ofrecen durante toda la festividad de Todos los Santos para celebrar Halloween.

