Halloween au jardin Lulu et dame nature Jardin pédagogique Lulu et dame nature Ponts

Jardin pédagogique Lulu et dame nature Ancienne route de plomb Ponts Manche

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

« La potion magique de Lulu », au programme chasse à la potion, activités manuelles, maquillage et goûter (offerts). Réservation obligatoire. .

Jardin pédagogique Lulu et dame nature Ancienne route de plomb Ponts 50300 Manche Normandie +33 6 63 65 85 30

English : Halloween au jardin Lulu et dame nature

