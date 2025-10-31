Halloween au Kimméridgien Le Kimméridgien Chablis

Halloween au Kimméridgien

Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Début : 2025-10-31 18:00:00
Projection du film « Coco », boisson maléfique, bonbons et goûter.   .

