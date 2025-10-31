Halloween au Kimméridgien Le Kimméridgien Chablis
Halloween au Kimméridgien Le Kimméridgien Chablis vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au Kimméridgien
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis Yonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 18:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Projection du film « Coco », boisson maléfique, bonbons et goûter. .
Le Kimméridgien 7 Rue de la Paix Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Halloween au Kimméridgien
German : Halloween au Kimméridgien
Italiano :
Espanol :
L’événement Halloween au Kimméridgien Chablis a été mis à jour le 2025-09-05 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois