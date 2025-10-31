Halloween au Koréjou Maison de garde Plouguerneau

Halloween au Koréjou Maison de garde Plouguerneau vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Koréjou

Maison de garde 1011 Pen Enez Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 17:30:00

fin : 2025-10-31 19:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Préparez vos costumes les plus effrayants… Les créatures de la nuit se réveillent !

L’association Michmich Warzao vous propose

‍♀️ Déambulation fantastique avec les comédiens de la Compagnie Epicétou (17h30–18h30)

Contes frissonnants par Florence Le Dreff (18h30–19h30)

Soupe des sorcières, crêpes & breuvages enchantés pour petits et grands !

Venez déguisés et plongez dans l’ambiance magique d’un Halloween pas comme les autres…

Petites restauration sur place .

Maison de garde 1011 Pen Enez Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au Koréjou Plouguerneau a été mis à jour le 2025-10-14 par OT PAYS DES ABERS