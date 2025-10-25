Halloween au labyrinthe après-midi Massy
Après-midi halloween au labyrinthe. De nombreuses surprises un nouveau jeu de piste « les squelet’sportifs » , un stand maquillage, les « Arts si show », et bien d’autres choses… Bar et snack à toute heure. Accessible aux poussettes . Venez déguisés !
Réservation obligatoire via le lien. .
25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 73 97 34 labyrinthe.artmazia@gmail.com
