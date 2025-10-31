Halloween au labyrinthe de maïs Bordères-et-Lamensans

Halloween au labyrinthe de maïs

Chemin de Baylion Bordères-et-Lamensans Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Mini laB’ avec contes et jeux ludiques pour réussir à sortir

Petit parcours avec jeux ludiques et allée de l’horreur. Il ne faudra pas se perdre, pour sortir avant l’arrivée des légumes zombies…

Trop tard pour ceux qui n’ont pas retrouvé leur chemin à temps… bon courage à ceux qui veulent essayer de semer les monstres dans les sillonss qu’ils connaissent comme leur boîte de conserve !

Partenariat Soléal-Bonduelle Ludomédiathèque Bordères-et-lamensans .

Chemin de Baylion Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr

