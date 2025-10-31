Halloween au labyrinthe de maïs Bordères-et-Lamensans
Halloween au labyrinthe de maïs Bordères-et-Lamensans vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au labyrinthe de maïs
Chemin de Baylion Bordères-et-Lamensans Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
ＡＴＴＥＮＴＩＯＮ …
, …
/ ‘ –
Mini laB’ avec contes et jeux ludiques pour réussir à sortir
/ /
Petit parcours avec jeux ludiques et allée de l’horreur. Il ne faudra pas se perdre, pour sortir avant l’arrivée des légumes zombies…
/
Trop tard pour ceux qui n’ont pas retrouvé leur chemin à temps… bon courage à ceux qui veulent essayer de semer les monstres dans les sillonss qu’ils connaissent comme leur boîte de conserve !
Partenariat Soléal-Bonduelle Ludomédiathèque Bordères-et-lamensans .
Chemin de Baylion Bordères-et-Lamensans 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 45 45 98 tourisme@cc-paysgrenadois.fr
English : Halloween au labyrinthe de maïs
German : Halloween au labyrinthe de maïs
Italiano :
Espanol : Halloween au labyrinthe de maïs
L’événement Halloween au labyrinthe de maïs Bordères-et-Lamensans a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Grenade