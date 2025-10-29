Halloween au labyrinthe nocturne Massy
Halloween au labyrinthe nocturne Massy mercredi 29 octobre 2025.
Halloween au labyrinthe nocturne
25a Route de Neufchâtel Massy Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-29
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-10-29
Nocturne halloween au labyrinthe pour les plus de 15 ans. De nombreuses surprises un nouveau jeu de piste « les squelet’sportifs » , effets spéciaux en soirée, et bien d’autres choses… Bar et snack à toute heure. Accessible aux poussettes . Venez déguisés !
Réservation obligatoire via le lien. .
25a Route de Neufchâtel Massy 76270 Seine-Maritime Normandie +33 6 14 73 97 34 labyrinthe.artmazia@gmail.com
