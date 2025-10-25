Halloween au Laly C’Happy Fougerolles-du-Plessis
Halloween au Laly C’Happy Fougerolles-du-Plessis samedi 25 octobre 2025.
Halloween au Laly C’Happy
Lieu dit Les Loges Fougerolles-du-Plessis Mayenne
Début : 2025-10-25 19:00:00
fin : 2025-10-25 22:00:00
2025-10-25
Halloween s’invite au Laly C’Happy !
Alors que la nuit grignote le jour
et que le froid envahit les rues, sous la toile du Laly c’Happy,
se préparent d’étranges choses
Le duo International VIKART qui vous fera tourner la tête en aérien
MAZORT-OFF vous hypnotisera avec sa voie magique pour un concert Rock Alternatif
️ CYRIL ADDA vous emportera avec ces chansons Pop Folk
(Et bien d’autres surprises encore )
Sans oublier votre Hôte LALY CIRCUS en impro feu et pyrotechnie pour clôturer la soirée.
Au plaisir de partager un moment avec vous
SUR RESERVATION
Apéro crêpes salées/sucrées
Buvette
️ 25 octobre 2025
19h/22h
Tout public
Accessible PMR
Restauration et buvette sur place
Nos amis les chiens ne sont pas acceptés .
Lieu dit Les Loges Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 43 21 13 12 laly_972@hotmail.fr
English :
Halloween at Laly C’Happy!
German :
Halloween lädt sich in Laly C’Happy ein!
Italiano :
Halloween da Laly C’Happy!
Espanol :
¡Halloween en Laly C’Happy!
