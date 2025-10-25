Halloween au Laly C’Happy Fougerolles-du-Plessis

Halloween au Laly C’Happy

Lieu dit Les Loges Fougerolles-du-Plessis Mayenne

Tarif : 7 – 7 – EUR

Début : 2025-10-25 19:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-25

Halloween s’invite au Laly C’Happy !

Alors que la nuit grignote le jour

et que le froid envahit les rues, sous la toile du Laly c’Happy,

se préparent d’étranges choses

Le duo International VIKART qui vous fera tourner la tête en aérien

MAZORT-OFF vous hypnotisera avec sa voie magique pour un concert Rock Alternatif

️ CYRIL ADDA vous emportera avec ces chansons Pop Folk

(Et bien d’autres surprises encore )

Sans oublier votre Hôte LALY CIRCUS en impro feu et pyrotechnie pour clôturer la soirée.

Au plaisir de partager un moment avec vous

SUR RESERVATION

Apéro crêpes salées/sucrées

Buvette

️ 25 octobre 2025

19h/22h

Tout public

Accessible PMR

Restauration et buvette sur place

Nos amis les chiens ne sont pas acceptés .

Lieu dit Les Loges Fougerolles-du-Plessis 53190 Mayenne Pays de la Loire +33 6 43 21 13 12 laly_972@hotmail.fr

English :

Halloween at Laly C’Happy!

German :

Halloween lädt sich in Laly C’Happy ein!

Italiano :

Halloween da Laly C’Happy!

Espanol :

¡Halloween en Laly C’Happy!

L'événement Halloween au Laly C'Happy Fougerolles-du-Plessis a été mis à jour le 2025-10-22 par Bocage Mayennais Tourisme