Halloween au Mas de la Cure Route d’Arles Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer
Halloween au Mas de la Cure Route d’Arles Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer mercredi 29 octobre 2025.
Halloween au Mas de la Cure
Mercredi 29 octobre 2025 à partir de 14h. Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Au Mas de la Cure à partir de 14h00 Halloween (balade en calèche, goûter et animations)
Participation 13€.
Réservation contact@masdelacure.org .
Route d’Arles Chemin de Bardouine Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 76 37 contact@masdelacure.org
English :
At Mas de la Cure from 2:00 pm: Halloween (horse-drawn carriage ride, snack and entertainment)
German :
Im Mas de la Cure ab 14.00 Uhr: Halloween (Kutschfahrt, Imbiss und Animationen)
Italiano :
Mas de la Cure dalle 14.00: Halloween (giro in carrozza, merenda e animazione)
Espanol :
Mas de la Cure a partir de las 14 h: Halloween (paseo en coche de caballos, merienda y animación)
L’événement Halloween au Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme des Saintes Maries de la Mer