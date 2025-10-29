Halloween au Mas de la Cure Route d’Arles Chemin de Bardouine Saintes-Maries-de-la-Mer

Au Mas de la Cure à partir de 14h00 Halloween (balade en calèche, goûter et animations)

Participation 13€.



Réservation contact@masdelacure.org .

English :

At Mas de la Cure from 2:00 pm: Halloween (horse-drawn carriage ride, snack and entertainment)

German :

Im Mas de la Cure ab 14.00 Uhr: Halloween (Kutschfahrt, Imbiss und Animationen)

Italiano :

Mas de la Cure dalle 14.00: Halloween (giro in carrozza, merenda e animazione)

Espanol :

Mas de la Cure a partir de las 14 h: Halloween (paseo en coche de caballos, merienda y animación)

