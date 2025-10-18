Halloween au moulin d’Eschviller Rue du Moulin Volmunster

Halloween au moulin d’Eschviller Rue du Moulin Volmunster samedi 18 octobre 2025.

Halloween au moulin d’Eschviller

Rue du Moulin Moulin d’Eschviller Volmunster Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Le Moulin d’Eschviller invite petits et grands à plonger dans les vacances d’automne avec frissons et émerveillement.

Spectacle pyrotechnique, contes, ateliers créatifs, escape game* et rallye nature sont au programme que vous retrouverez ici.

Activités à partir de 4 ans.

Seul l’escape game Ne panique pas dans le vieux Moulin rempli de mystères ! est proposé en activité payante et obligatoirement sur réservation au 03 87 96 76 40.

Buvette et petite restauration assurée par l’association des Arboriculteurs du moulin d’Eschviller.Tout public

0 .

Rue du Moulin Moulin d’Eschviller Volmunster 57720 Moselle Grand Est +33 3 87 96 76 40 accueil@moulindeschviller.fr

English :

The Moulin d?Eschviller invites young and old alike to plunge into the autumn vacations with thrills and wonder.

Fireworks, storytelling, creative workshops, an escape game* and a nature rally are all on the program, which you can find here.

Activities for ages 4 and up.

Only the escape game Don’t Panic in the Mystery-Filled Old Mill! is available for a fee, and must be booked in advance by calling 03 87 96 76 40.

Refreshments and snacks provided by the Association des Arboriculteurs du Moulin d’Eschviller.

German :

Die Mühle von Eschviller lädt Groß und Klein dazu ein, mit Schaudern und Staunen in die Herbstferien einzutauchen.

Pyrotechnik, Märchen, kreative Workshops, Escape Game* und eine Naturrallye stehen auf dem Programm, das Sie hier finden.

Aktivitäten ab 4 Jahren.

Nur das Escape Game Keine Panik in der alten Mühle voller Geheimnisse! wird als kostenpflichtige Aktivität angeboten und muss unter der Telefonnummer 03 87 96 76 40 reserviert werden.

Getränke und kleine Snacks werden von der Association des Arboriculteurs du moulin d’Eschviller angeboten.

Italiano :

Il Moulin d’Eschviller invita grandi e piccini a immergersi nelle vacanze autunnali con un senso di meraviglia ed eccitazione.

Fuochi d’artificio, narrazioni, laboratori creativi, un gioco di fuga* e un raduno naturalistico sono tutti elementi del programma, che potete trovare qui.

Attività per bambini a partire dai 4 anni.

Solo il gioco di fuga Niente panico nel vecchio mulino pieno di misteri! è offerto come attività a pagamento e deve essere prenotato in anticipo chiamando il numero 03 87 96 76 40.

Rinfreschi e spuntini a cura dell’Associazione dei coltivatori di alberi del mulino di Eschviller.

Espanol :

El Moulin d’Eschviller invita a grandes y pequeños a sumergirse en las vacaciones de otoño con una sensación de asombro y emoción.

Fuegos artificiales, cuentacuentos, talleres creativos, un juego de escape* y un rally por la naturaleza forman parte del programa, que puede consultar aquí.

Actividades para niños a partir de 4 años.

Sólo el juego de escape ¡No te asustes en el viejo molino lleno de misterios! se ofrece como actividad de pago y debe reservarse con antelación llamando al 03 87 96 76 40.

Refrescos y tentempiés a cargo de la Asociación de Cultivadores de Árboles del Molino de Eschviller.

L’événement Halloween au moulin d’Eschviller Volmunster a été mis à jour le 2025-10-12 par OT DU PAYS DE BITCHE