Halloween au musée Barbey d’Aurevilly Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte

Halloween au musée Barbey d’Aurevilly
Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
Cette année, les ateliers créatifs d’Halloween, habituellement organisés à la médiathèque Louise Read, auront lieu au musée Barbey.
Au programme
– Création de décorations terrifiantes,
– Atelier creusage de citrouilles,
– Jeux et histoires qui font peur.
Déguisements OBLIGATOIRES !!!
Animation gratuite sur inscription (à partir de 6 ans). .
Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
