Halloween au musée Barbey d’Aurevilly Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte

Halloween au musée Barbey d’Aurevilly Musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au musée Barbey d’Aurevilly

Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Cette année, les ateliers créatifs d’Halloween, habituellement organisés à la médiathèque Louise Read, auront lieu au musée Barbey.

Au programme

– Création de décorations terrifiantes,

– Atelier creusage de citrouilles,

– Jeux et histoires qui font peur.

Déguisements OBLIGATOIRES !!!

Animation gratuite sur inscription (à partir de 6 ans). .

Musée Barbey d’Aurevilly 66 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr

English : Halloween au musée Barbey d’Aurevilly

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au musée Barbey d’Aurevilly Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin