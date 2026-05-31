Le Molay-Littry

Halloween au Musée de la Mine

Musée de la Mine Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 16:00:00

fin : 2026-10-31 23:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Le Conseil Municipal des Jeunes du Molay-Littry vous donne rendez-vous pour une soirée Halloween terrifiante au Musée de la Mine !

Le Conseil Municipal des Jeunes du Molay-Littry vous donne rendez-vous pour une soirée Halloween terrifiante au Musée de la Mine !

Petits et grands sont invités à venir frissonner dans une ambiance mystérieuse et festive, au coeur du musée décoré pour l’occasion. Tout au long de la soirée, de nombreuses animations effrayantes, jeux et défis seront proposés, avec quelques surprises réservées aux participants les plus courageux !

Des créneaux adaptés à chaque âge permettront à chacun de profiter pleinement de l’événement

-de 16h à 17h pour les moins de 7 ans

-de 17h30 à 19h pour les 7-12 ans

-à partir de 20h pour les plus de 12 ans Préparez vos plus beaux déguisements et venez partager une soirée pleine de frissons, de rires et de bonne humeur au Musée de la Mine du Molay-Littry ! .

Musée de la Mine Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 6 22 42 04 74 e-agnes@ville-molay-littry.fr

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English : Halloween au Musée de la Mine

The Molay-Littry Municipal Youth Council is looking forward to a terrifying Halloween evening at the Mine Museum!

L’événement Halloween au Musée de la Mine Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Isigny-Omaha