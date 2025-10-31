Halloween au musée de l’hélicoptère Dax

Halloween au musée de l’hélicoptère Dax vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au musée de l’hélicoptère

58 avenue de l’aérodrome Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Vous n’êtes pas prêts d’oublier cette soirée ! Voyages dans différentes ambiances. Distribution de bonbons.

Venez frissonner en famille ou entre amis. .

58 avenue de l’aérodrome Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine musee.helicoptere.dax@gmail.com

English : Halloween au musée de l’hélicoptère

German : Halloween au musée de l’hélicoptère

Italiano :

Espanol : Halloween au musée de l’hélicoptère

L’événement Halloween au musée de l’hélicoptère Dax a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Grand Dax