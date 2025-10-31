Halloween au musée de l’hélicoptère Dax
Halloween au musée de l’hélicoptère Dax vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au musée de l’hélicoptère
58 avenue de l’aérodrome Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Vous n’êtes pas prêts d’oublier cette soirée ! Voyages dans différentes ambiances. Distribution de bonbons.
Venez frissonner en famille ou entre amis. .
58 avenue de l’aérodrome Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine musee.helicoptere.dax@gmail.com
English : Halloween au musée de l’hélicoptère
German : Halloween au musée de l’hélicoptère
Italiano :
Espanol : Halloween au musée de l’hélicoptère
L’événement Halloween au musée de l’hélicoptère Dax a été mis à jour le 2025-10-16 par OT Grand Dax