Halloween au musée de l'hélicoptère Dax vendredi 31 octobre 2025.

58 avenue de l'aérodrome Dax

Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31

2025-10-31

Vous n’êtes pas prêts d’oublier cette soirée ! Voyages dans différentes ambiances. Distribution de bonbons.
Venez frissonner en famille ou entre amis.   .

musee.helicoptere.dax@gmail.com

