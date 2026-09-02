Informations pratiques

Neufchef

Halloween au musée des mines de fer

2 Rue du musée Neufchef Moselle

Tarif : – – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-31 09:00:00

fin : 2026-10-31 12:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Viens fêter Halloween au musée des mines de fer à Neufchef !

Au programme ateliers créatifs et maquillage, parcours frissons et jeu de piste souterrain, et bien d’autres activités encore !

Peu importe le type de matinée que vous cherchez avec votre enfant, que ce soit une activité ludique, un jeu effrayant en famille, un atelier découverte ou tout autre chose, vous le trouverez ici !

Matinée destinée aux enfants de 4 à 10 ans sans réservation.Enfants

7 .

2 Rue du musée Neufchef 57700 Moselle Grand Est +33 3 82 85 76 55 communication.mmf57@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come celebrate Halloween at the Neufchef Iron Mine Museum!

On the agenda: creative workshops and face painting, a spine-tingling adventure, an underground scavenger hunt, and many more activities!

No matter what kind of morning you’re looking for with your child—whether it’s a fun activity, a spooky family game, a discovery workshop, or something else entirely—you’ll find it here!

This event is for children ages 4–10 and does not require a reservation.

L’événement Halloween au musée des mines de fer Neufchef a été mis à jour le 2026-09-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME