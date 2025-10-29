Halloween au musée des Transmissions avec Gaston le pigeon Cesson-Sévigné

Halloween au musée des Transmissions avec Gaston le pigeon Cesson-Sévigné mercredi 29 octobre 2025.

Halloween au musée des Transmissions avec Gaston le pigeon

6 Avenue de la Boulaie Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

Gaston le pigeon du musée des Transmissions à Ville de Cesson-Sévigné a disparu !

Le mercredi 29 octobre à 14h, viens fêter Halloween au Musée des Transmissions et aide-nous à résoudre le mystère…

Trois jeux, trois niveaux

– Les petits partent à la chasse aux pigeonstres !

– Les moyens enquêtent pour retrouver les graines de Gaston !

– Les grands détectives doivent découvrir qui a kidnappé Gaston, où et avec quoi !?? .

6 Avenue de la Boulaie Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 84 32 87

