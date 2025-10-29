Halloween au musée des Transmissions avec Gaston le pigeon Cesson-Sévigné
Halloween au musée des Transmissions avec Gaston le pigeon Cesson-Sévigné mercredi 29 octobre 2025.
Halloween au musée des Transmissions avec Gaston le pigeon
6 Avenue de la Boulaie Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:00:00
Gaston le pigeon du musée des Transmissions à Ville de Cesson-Sévigné a disparu !
Le mercredi 29 octobre à 14h, viens fêter Halloween au Musée des Transmissions et aide-nous à résoudre le mystère…
Trois jeux, trois niveaux
– Les petits partent à la chasse aux pigeonstres !
– Les moyens enquêtent pour retrouver les graines de Gaston !
– Les grands détectives doivent découvrir qui a kidnappé Gaston, où et avec quoi !?? .
6 Avenue de la Boulaie Cesson-Sévigné 35510 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 84 32 87
