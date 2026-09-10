Halloween au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux

samedi 31 octobre 2026 · Musée d'Histoire de la Vie Quotidienne · Petit-Caux

Informations pratiques

Petit-Caux

Halloween au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Pour Halloween, venez déguisés au musée – Surprise à la clé ! .

Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne 3 Rue de l’Ancienne Foire Petit-Caux 76370 Seine-Maritime Normandie mhvq@petitcaux.fr

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English : Halloween au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne

L’événement Halloween au Musée d’Histoire de la Vie Quotidienne Petit-Caux a été mis à jour le 2026-09-10 par Communauté de communes des Falaises du Talou