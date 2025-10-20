Halloween au Musée du Chocolat Bovetti Terrasson-Lavilledieu
Halloween au Musée du Chocolat Bovetti Terrasson-Lavilledieu lundi 20 octobre 2025.
Halloween au Musée du Chocolat Bovetti
Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu Dordogne
Embarquez pour une aventure chocolatée au cœur de la forêt magique des cacaoyers !
Du 20 octobre au 1er novembre
– Concours de dessin d’Halloween
Crée ton propre gardien du chocolat et donne vie à la forêt enchantée.
Pour les plus petits, des coloriages tout doux les attendent.
Plusieurs lots à gagner !
– Dégustation de chocolat chaud offerte
Tous les jours à 10h15 & 15h15, pour tous les enfants déguisés !
Le 31 octobre
– Enquête dans la forêt hantée des cacaoyers.
Une aventure sensorielle et magique t’attend chez Bovetti ! .
Terrasson-Lavilledieu Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 81 53
