Halloween au Musée du Chocolat Bovetti Terrasson-Lavilledieu

Terrasson-Lavilledieu

Début : 2025-10-20

fin : 2025-11-01

2025-10-20

Embarquez pour une aventure chocolatée au cœur de la forêt magique des cacaoyers !

Du 20 octobre au 1er novembre

– Concours de dessin d’Halloween

Crée ton propre gardien du chocolat et donne vie à la forêt enchantée.

Pour les plus petits, des coloriages tout doux les attendent.

Plusieurs lots à gagner !

– Dégustation de chocolat chaud offerte

Tous les jours à 10h15 & 15h15, pour tous les enfants déguisés !

Le 31 octobre

– Enquête dans la forêt hantée des cacaoyers.

Une aventure sensorielle et magique t’attend chez Bovetti ! .

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

