HALLOWEEN AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

HALLOWEEN AU MUSÉE DU GÉVAUDAN
3 Rue de l’Épine Mende Lozère
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Adulte
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
Halloween au Musée du Gévaudan ! de 14h00 à 19h30
– Pour agrémenter votre visite en autonomie, à venir chercher à l’accueil
Cocottes monstrueuses | gratuit
Jeu enquête horrifique | 2 €
2 visites spéciales Halloween
– 14h30 Le Mystère de la Bête du Gévaudan
1h | 0 à 5 € | sur réservation
– 15h30 Visite de la mort qui tue
1h | 0 à 5 € | sur réservation
16h30 Goûter spécial Halloween
18h00 Projection
Hôtel Transylvanie 1, 2012 .
3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 68 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr
