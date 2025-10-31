HALLOWEEN AU MUSÉE DU GÉVAUDAN Mende

HALLOWEEN AU MUSÉE DU GÉVAUDAN

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Gratuit

Gratuit

Adulte

2025-10-31

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Halloween au Musée du Gévaudan ! de 14h00 à 19h30

– Pour agrémenter votre visite en autonomie, à venir chercher à l’accueil

Cocottes monstrueuses | gratuit

Jeu enquête horrifique | 2 €

2 visites spéciales Halloween

– 14h30 Le Mystère de la Bête du Gévaudan

1h | 0 à 5 € | sur réservation

– 15h30 Visite de la mort qui tue

1h | 0 à 5 € | sur réservation

16h30 Goûter spécial Halloween

18h00 Projection

Hôtel Transylvanie 1, 2012 .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 68 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

