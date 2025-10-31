Halloween au musée Jus de pomme, citrouilles et compagnie ! Barenton

vendredi 31 octobre 2025.

Musée du Poiré Barenton Manche

Début : 2025-10-31 14:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-31

Pour célébrer Halloween au musée, petits et grand, venez tailler des citrouilles, fabriquer du jus de pomme ou bien vous faire maquiller pour faire trembler tous ceux que vous croiserez ! Alors ? Du jus de pomme ou un sort ? .

Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22

