Halloween au musée Jus de pomme, citrouilles et compagnie ! Barenton

Halloween au musée Jus de pomme, citrouilles et compagnie !
Musée du Poiré Barenton Manche
Début : 2025-10-31 14:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
2025-10-31
Pour célébrer Halloween au musée, petits et grand, venez tailler des citrouilles, fabriquer du jus de pomme ou bien vous faire maquiller pour faire trembler tous ceux que vous croiserez ! Alors ? Du jus de pomme ou un sort ? .
Musée du Poiré Barenton 50720 Manche Normandie +33 2 33 59 56 22
