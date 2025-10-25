Halloween au musée la Nocturne Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Vieux

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux Calvados

Le temps d’une soirée, la Compagnie Millimétrée investit le musée et les sites archéologiques à sa manière. Arts vivants, lumière et déambulations pour plonger les lieux dans une ambiance singulière, spectaculaire, entre décalage et poésie.

Une invitation à visiter autrement, et à redécouvrir le musée et le jour des morts, cette fête Romaine si spéciale.

Musique, danse, arts du cirque, théâtre, mises en lumière…

Horaires à venir, gratuit, tout public (conseillé à partir de 7 ans), en accès libre .

Vieux-la-Romaine, musée et sites archéologiques Route de Feuguerolles Bully Vieux 14930 Calvados Normandie +33 2 31 71 10 20 vieuxlaromaine@calvados.fr

English : Halloween au musée la Nocturne

For one evening, Compagnie Millimétrée takes over the museum and archaeological sites in its own way. Performing arts, lighting and strolls plunge the site into a singular, spectacular atmosphere, a blend of the offbeat and the poetic.

German : Halloween au musée la Nocturne

Einen Abend lang besetzt die Compagnie Millimétrée das Museum und die archäologischen Stätten auf ihre Weise. Darstellende Künste, Licht und Spaziergänge tauchen die Orte in eine einzigartige, spektakuläre Atmosphäre zwischen Versatzstücken und Poesie.

Italiano :

Per una sera, la Compagnie Millimétrée si appropria del museo e dei siti archeologici a modo suo. Le arti performative, le luci e le passeggiate immergeranno i siti in un’atmosfera singolare e spettacolare, un mix di anticonformismo e poesia.

Espanol :

Durante una noche, la Compagnie Millimétrée se apodera del museo y de los yacimientos arqueológicos a su manera. Artes escénicas, iluminación y paseos sumergirán los yacimientos en una atmósfera singular y espectacular, mezcla de lo insólito y lo poético.

