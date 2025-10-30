Halloween au musée le train des ombres ! Vicq-sur-Breuilh
2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-31
Venez déguisés au musée pour une visite frissonnante dans les profondeurs des arts. Mais attention, pour sortir du train, vous devrez être attentifs pour récupérer votre billet de retour à la réalité, sinon… vous serez enterrez sous les gravats des travaux !
La visite guidée est accompagnée d’un atelier créatif pour exprimer votre plus belle plume hantée.
Tous âges, à partir de 3 ans (les animations sont adaptées en fonction des tranches d’âges)
La rentrée est à peine passée que les vacances de la Toussaint arrivent déjà !
Voici les idées de sorties pour occuper vos journées au musée.
Faites une pause automnale avec les visites/ateliers du Musée Cécile Sabourdy
au programme, des créations et des découvertes hors-normes,
avec un soupçon de frissons pour Halloween. .
2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr
