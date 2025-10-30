Halloween au musée le train des ombres ! Vicq-sur-Breuilh

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh Haute-Vienne

Tarif : 8 EUR

30 octobre 2025

31 octobre 2025

30-31 octobre 2025

Venez déguisés au musée pour une visite frissonnante dans les profondeurs des arts. Mais attention, pour sortir du train, vous devrez être attentifs pour récupérer votre billet de retour à la réalité, sinon… vous serez enterrez sous les gravats des travaux !

La visite guidée est accompagnée d’un atelier créatif pour exprimer votre plus belle plume hantée.

Tous âges, à partir de 3 ans (les animations sont adaptées en fonction des tranches d’âges)

La rentrée est à peine passée que les vacances de la Toussaint arrivent déjà !

Voici les idées de sorties pour occuper vos journées au musée.

Faites une pause automnale avec les visites/ateliers du Musée Cécile Sabourdy

au programme, des créations et des découvertes hors-normes,

avec un soupçon de frissons pour Halloween. .

2 Rue du Musée Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 67 73 contact@museejardins-sabourdy.fr

