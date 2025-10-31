Halloween au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande
Halloween au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande vendredi 31 octobre 2025.
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande Lot-et-Garonne
Début : 2025-10-31 20:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
15h jeu de plateau L’affaire Marzelles, une intrusion et des portraits hantés
20h Dés Aventures horrifiques au Musée, soirée jeux de rôle pensée et animée par l’Association Dés Aventures .
Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr
English : Halloween au Musée Marzelles
Halloween at the Marzelles Museum
German : Halloween au Musée Marzelles
Halloween im Marzelles-Museum
Italiano :
Halloween al Museo Marzelles
Espanol :
Halloween en el Museo Marzelles
