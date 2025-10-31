Halloween au Musée Marzelles Musée Marzelles Marmande

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande

20:00:00

Halloween au musée Marzelles

15h jeu de plateau L’affaire Marzelles, une intrusion et des portraits hantés

20h Dés Aventures horrifiques au Musée, soirée jeux de rôle pensée et animée par l’Association Dés Aventures .

Musée Marzelles 15 Rue Abel Boyé Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 42 04 musee@mairie-marmande.fr

Halloween at the Marzelles Museum

Halloween im Marzelles-Museum

Halloween al Museo Marzelles

Halloween en el Museo Marzelles

