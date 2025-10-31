Halloween au musée (Musée Labenche) Brive-la-Gaillarde
Halloween au musée (Musée Labenche)
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde Corrèze
Frissons et fun au Musée Labenche Ville de Brive
Viens costumé pour une après-midi de jeux, d’ateliers et de surprises dans une ambiance mystérieuse…
Gratuit pour les enfants déguisés, sans réservation !
De 14h à 17h. .
26 bis boulevard Jules Ferry Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 18 17 50
