Halloween au musée VILLEQUIER Rives-en-Seine

Halloween au musée VILLEQUIER Rives-en-Seine mercredi 29 octobre 2025.

Halloween au musée

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-30 15:15:00

Date(s) :

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Le poème secret de Victor Hugo

Victor Hugo a caché à Villequier, chez son ami Auguste Vacquerie, un poème qu’il venait d’écrire et qu’il souhaitait garder secret. Des années plus tard, il désire récupérer ce poème qu’il aimerait publier. Mais puisqu’il est en exil et ne peut pas rentrer en France, il a besoin d’aide et compte sur vous !

Énigmes et jeux à travers le musée pour découvrir l’exposition inédite Aime celui qui t’aime qui se termine le 3 novembre 2025.

Jeu proposé aux familles avec enfants (lecteurs) de 6 à 12 ans et un parent accompagnateur.

Tarif 3 € par enfant. Billet d’entrée pour les adultes. .

VILLEQUIER Quai Victor Hugo Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 56 78 31 musees.departementaux@seinemaritime.fr

English : Halloween au musée

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au musée Rives-en-Seine a été mis à jour le 2025-10-13 par Seine-Maritime Attractivité