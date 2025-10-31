Halloween au Musée Spectacle de Contes Brumes Auditorium Musée des beaux-arts Nancy
Halloween au Musée Spectacle de Contes Brumes Auditorium Musée des beaux-arts Nancy vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au Musée Spectacle de Contes Brumes
Auditorium Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Oserez-vous franchir les portes du musée des Beaux-Arts de Nancy, le vendredi 31 octobre, jour d’Halloween ?
Il s’y passe des choses étranges tandis que d’étranges créatures peuplent ses salles, certaines œuvres réveilleront vos peurs et votre imagination débordante…
Costumes fortement encouragés !
Un conte en musique, en chants et en objets de tissus
Regard artistique Jessica Blanc Musique Thomas Girod Ecriture Léa Pellarin et Thomas Girod Photos Dadu Jones, Anne Fogelgesang
Dès 5 ans, à l’auditorium du musée.
Réservation obligatoire en ligne.Enfants
0 .
Auditorium Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01
English :
Will you dare to enter the Musée des Beaux-Arts de Nancy on Halloween Friday, October 31?
Strange things happen there: while strange creatures populate its halls, certain works will awaken your fears and your overflowing imagination?
Costumes strongly encouraged!
A tale of music, song and fabric objects
Artistic vision: Jessica Blanc Music: Thomas Girod Writing: Léa Pellarin and Thomas Girod Photos: Dadu Jones, Anne Fogelgesang
Ages 5 and up, in the museum auditorium.
Reservations required online.
German :
Wagst du es, am Freitag, den 31. Oktober, dem Halloween-Tag, durch die Türen des Musée des Beaux-Arts in Nancy zu gehen?
Hier passieren seltsame Dinge: Während seltsame Kreaturen die Säle bevölkern, werden einige Werke Ihre Ängste und Ihre blühende Fantasie wecken?
Kostüme sind ausdrücklich erwünscht!
Ein Märchen mit Musik, Gesang und Stoffobjekten
Künstlerischer Blick: Jessica Blanc Musik: Thomas Girod Schriftsteller: Léa Pellarin und Thomas Girod Fotos: Dadu Jones, Anne Fogelgesang
Ab 5 Jahren, im Auditorium des Museums.
Online-Reservierung erforderlich.
Italiano :
Avrete il coraggio di entrare al Musée des Beaux-Arts di Nancy venerdì 31 ottobre, giorno di Halloween?
Strane cose stanno accadendo lì: mentre strane creature popolano le gallerie, alcune opere risveglieranno le vostre paure e la vostra straripante immaginazione?
I costumi sono fortemente incoraggiati!
Una storia di musica, canzoni e oggetti di stoffa
Visione artistica: Jessica Blanc Musica: Thomas Girod Scrittura: Léa Pellarin e Thomas Girod Foto: Dadu Jones, Anne Fogelgesang
Dai 5 anni in su, nell’auditorium del museo.
Prenotazione obbligatoria online.
Espanol :
¿Se atreverá a entrar en el Museo de Bellas Artes de Nancy el viernes 31 de octubre, Día de Halloween?
Allí ocurren cosas extrañas: mientras extrañas criaturas pueblan las galerías, algunas de las obras despertarán sus miedos y su desbordante imaginación..
Le recomendamos encarecidamente que se disfrace
Un cuento de música, canciones y objetos de tela
Visión artística: Jessica Blanc Música: Thomas Girod Redacción: Léa Pellarin y Thomas Girod Fotos: Dadu Jones, Anne Fogelgesang
A partir de 5 años, en el auditorio del museo.
Reserva obligatoria en línea.
L’événement Halloween au Musée Spectacle de Contes Brumes Nancy a été mis à jour le 2025-10-10 par DESTINATION NANCY