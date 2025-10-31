Halloween au Musée Spectacle de Contes Brumes Auditorium Musée des beaux-arts Nancy

Halloween au Musée Spectacle de Contes Brumes Auditorium Musée des beaux-arts Nancy vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au Musée Spectacle de Contes Brumes

Auditorium Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-31 14:30:00

2025-10-31

Oserez-vous franchir les portes du musée des Beaux-Arts de Nancy, le vendredi 31 octobre, jour d’Halloween ?

Il s’y passe des choses étranges tandis que d’étranges créatures peuplent ses salles, certaines œuvres réveilleront vos peurs et votre imagination débordante…

Costumes fortement encouragés !

Un conte en musique, en chants et en objets de tissus

Regard artistique Jessica Blanc Musique Thomas Girod Ecriture Léa Pellarin et Thomas Girod Photos Dadu Jones, Anne Fogelgesang

Dès 5 ans, à l’auditorium du musée.

Réservation obligatoire en ligne.Enfants

Auditorium Musée des beaux-arts 3 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 01

English :

Will you dare to enter the Musée des Beaux-Arts de Nancy on Halloween Friday, October 31?

Strange things happen there: while strange creatures populate its halls, certain works will awaken your fears and your overflowing imagination?

Costumes strongly encouraged!

A tale of music, song and fabric objects

Artistic vision: Jessica Blanc Music: Thomas Girod Writing: Léa Pellarin and Thomas Girod Photos: Dadu Jones, Anne Fogelgesang

Ages 5 and up, in the museum auditorium.

Reservations required online.

German :

Wagst du es, am Freitag, den 31. Oktober, dem Halloween-Tag, durch die Türen des Musée des Beaux-Arts in Nancy zu gehen?

Hier passieren seltsame Dinge: Während seltsame Kreaturen die Säle bevölkern, werden einige Werke Ihre Ängste und Ihre blühende Fantasie wecken?

Kostüme sind ausdrücklich erwünscht!

Ein Märchen mit Musik, Gesang und Stoffobjekten

Künstlerischer Blick: Jessica Blanc Musik: Thomas Girod Schriftsteller: Léa Pellarin und Thomas Girod Fotos: Dadu Jones, Anne Fogelgesang

Ab 5 Jahren, im Auditorium des Museums.

Online-Reservierung erforderlich.

Italiano :

Avrete il coraggio di entrare al Musée des Beaux-Arts di Nancy venerdì 31 ottobre, giorno di Halloween?

Strane cose stanno accadendo lì: mentre strane creature popolano le gallerie, alcune opere risveglieranno le vostre paure e la vostra straripante immaginazione?

I costumi sono fortemente incoraggiati!

Una storia di musica, canzoni e oggetti di stoffa

Visione artistica: Jessica Blanc Musica: Thomas Girod Scrittura: Léa Pellarin e Thomas Girod Foto: Dadu Jones, Anne Fogelgesang

Dai 5 anni in su, nell’auditorium del museo.

Prenotazione obbligatoria online.

Espanol :

¿Se atreverá a entrar en el Museo de Bellas Artes de Nancy el viernes 31 de octubre, Día de Halloween?

Allí ocurren cosas extrañas: mientras extrañas criaturas pueblan las galerías, algunas de las obras despertarán sus miedos y su desbordante imaginación..

Le recomendamos encarecidamente que se disfrace

Un cuento de música, canciones y objetos de tela

Visión artística: Jessica Blanc Música: Thomas Girod Redacción: Léa Pellarin y Thomas Girod Fotos: Dadu Jones, Anne Fogelgesang

A partir de 5 años, en el auditorio del museo.

Reserva obligatoria en línea.

L’événement Halloween au Musée Spectacle de Contes Brumes Nancy a été mis à jour le 2025-10-10 par DESTINATION NANCY