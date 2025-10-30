Halloween au Muséum Muséum Auxerre

Halloween au Muséum

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre

2025-10-30 15:30:00

2025-10-30 21:00:00

2025-10-30

15h30 lecture par les bibliothécaires des médiathèques auxerroises

À partir de 3 ans

17h00 21h Soirée Les ailes de la nuit

Pour Halloween, le Muséum convoque dragon, insectes géants et oiseaux de malheur ! Préparez vos costumes.

– Viens te faire maquiller entre 17h et 20h

– Chasseurs de dragons participe à la chasse aux ossements et aide à reconstituer le squelette de dragon (animation collaborative)

– Clin d’œil aux insectes géants du Paléozoïque puzzles d’insectes géants

– Petits ateliers et jeux

– Derniers jours pour visiter les expositions 1675 oiseaux et Portraits d’oiseaux .

Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

