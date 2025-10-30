Halloween au Muséum Muséum Auxerre
Halloween au Muséum Muséum Auxerre jeudi 30 octobre 2025.
Halloween au Muséum
Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-30 15:30:00
fin : 2025-10-30 21:00:00
2025-10-30
15h30 lecture par les bibliothécaires des médiathèques auxerroises
À partir de 3 ans
17h00 21h Soirée Les ailes de la nuit
Pour Halloween, le Muséum convoque dragon, insectes géants et oiseaux de malheur ! Préparez vos costumes.
– Viens te faire maquiller entre 17h et 20h
– Chasseurs de dragons participe à la chasse aux ossements et aide à reconstituer le squelette de dragon (animation collaborative)
– Clin d’œil aux insectes géants du Paléozoïque puzzles d’insectes géants
– Petits ateliers et jeux
– Derniers jours pour visiter les expositions 1675 oiseaux et Portraits d’oiseaux .
Muséum 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com
