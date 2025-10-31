Halloween au Naia Museum : contes 2.0 et visites obscures Naia Museum Rochefort-en-Terre

Déambulations contées sur le thème des Creepypastas avec Quentin Fourreau, auteur et conteur et visites guidées à la lampe torche.

Vendredi 31 octobre : Déambulations contées « Creepypastas » avec Quentin Foureau

Nées sur internet, les Creepypastas sont des légendes urbaines effrayantes qui circulent sur les forums et réseaux sociaux. Connaissez-vous Slender Man, les Backrooms, où encore le Momo Challenge ..?

deux sessions (18h et 19h)

‍ à partir de 13 ans

Samedi 1 et dimanche 2 novembre : Visites guidées à la lampe de poche.

On fait sauter le disjoncteur pour vous faire découvrir nos quelques 200 œuvres fantastiques, étranges et oniriques. Une immersion inédite et frissonnante dans un Naia Museum plus dark que jamais.

deux sessions par jour (18h et 19h)

‍ à partir de 13 ans

https://www.naiamuseum.com/h contact@naiamuseum.com 07 76 69 36 51

Naia Museum Rochefort-en-Terre Rochefort-en-Terre 56220 Morbihan