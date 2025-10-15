Halloween Au Palais-Sur-Vienne Le Palais-sur-Vienne

Halloween Au Palais-Sur-Vienne Le Palais-sur-Vienne mercredi 15 octobre 2025.

Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-10-15

fin : 2025-11-08

2025-10-15

Pour passer des vacances magiques, la Ville propose des activités gratuites autour de la magie et du frisson d’Halloween ! Un programme pour toute la famille à découvrir grâce au lien . N’hésitez pas à réservez vos places dès maintenant ! .

Palais -sur-vienne Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 04 34 16 animations@Iepalaissurvienne.fr

