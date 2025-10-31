Halloween au Paradou BBQ Le Paradou Cénevières
Halloween au Paradou BBQ
Le Paradou 319 route de Saint-Martin Cénevières Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 16:00:00
fin : 2025-10-31
Date(s) :
2025-10-31
Atelier pour enfants, création de lanternes, soirée déguisée et Escape Game
Le Paradou 319 route de Saint-Martin Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 9 61 00 75 45
English :
Children’s workshop, lantern creation, fancy dress party and Escape Game
German :
Workshops für Kinder, Laternenbasteln, Kostümfest und Escape Game
Italiano :
Laboratorio per bambini, creazione di lanterne, festa in maschera e Escape Game
Espanol :
Taller infantil, fabricación de farolillos, fiesta de disfraces y Escape Game
L’événement Halloween au Paradou BBQ Cénevières a été mis à jour le 2025-10-13 par OT CVL Lalbenque Limogne