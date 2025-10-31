Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Halloween au Paradou BBQ Le Paradou Cénevières vendredi 31 octobre 2025.

Le Paradou 319 route de Saint-Martin Cénevières Lot

Début : 2025-10-31 16:00:00
Atelier pour enfants, création de lanternes, soirée déguisée et Escape Game
Atelier pour enfants, création de lanternes, soirée déguisée et Escape Game   .

Le Paradou 319 route de Saint-Martin Cénevières 46330 Lot Occitanie +33 9 61 00 75 45 

English :

Children’s workshop, lantern creation, fancy dress party and Escape Game

German :

Workshops für Kinder, Laternenbasteln, Kostümfest und Escape Game

Italiano :

Laboratorio per bambini, creazione di lanterne, festa in maschera e Escape Game

Espanol :

Taller infantil, fabricación de farolillos, fiesta de disfraces y Escape Game

