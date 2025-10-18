Halloween au Parc Argonne Découverte Olizy-Primat
Halloween au Parc Argonne Découverte Olizy-Primat samedi 18 octobre 2025.
Halloween au Parc Argonne Découverte
Parc argonne découverte Olizy-Primat Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-11-02
Date(s) :
2025-10-18
Au programme tous les jours – Grande chasse au trésor les pouvoirs perdus de Babasaka et ses amis- Théâtre du vivant spécial Halloween rencontre avec des animauxLes mercredis, samedis et dimanches – Maquillage pour les enfants pour se transformer en petits monstres adorablesEt d’autres animations…
.
Parc argonne découverte Olizy-Primat 08250 Ardennes Grand Est +33 3 24 71 07 38 contact@parc-argonne-decouverte.fr
English :
On the program every day:- Great treasure hunt: the lost powers of Babasaka and his friends- Special Halloween living theater: animal encountersWednesdays, Saturdays and Sundays:- Make-up for children to transform themselves into adorable little monstersAnd other activities…
German :
Täglich auf dem Programm:- Große Schatzsuche: Die verlorenen Kräfte von Babasaka und seinen Freunden- Lebendiges Theater speziell für Halloween: Begegnung mit TierenMittwochs, samstags und sonntags:- Schminken für Kinder, um sich in kleine, liebenswerte Monster zu verwandelnUnd weitere Animationen…
Italiano :
In programma tutti i giorni:- Grande caccia al tesoro: i poteri perduti di Babasaka e dei suoi amici- Speciale Halloween live theatre: incontro con gli animaliMercoledì, sabato e domenica:- Truccabimbi per trasformarsi in adorabili mostriciattoliE altre attività…
Espanol :
En el programa todos los días:- Gran búsqueda del tesoro: los poderes perdidos de Babasaka y sus amigos- Teatro en vivo especial Halloween: conoce a los animalesMiércoles, sábados y domingos:- Maquillaje para que los niños se transformen en adorables monstruitosY otras actividades…
L’événement Halloween au Parc Argonne Découverte Olizy-Primat a été mis à jour le 2025-10-04 par Ardennes Tourisme