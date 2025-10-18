Halloween au parc de la Coccinnelle Gujan-Mestras

Halloween au parc de la Coccinnelle

133 Route des Lacs Gujan-Mestras Gironde

Cette année encore, le Parc de la Coccinelle se transforme aux couleurs d’Halloween pour vous offrir un univers magique et intense. Citrouilles, bottes de paille et squelettes farceurs créent un décor enchanteur où chaque allée réserve une surprise. Petits et grands pourront déambuler parmi les nouvelles scènes inédites, découvrir des surprises à chaque coin et immortaliser des moments uniques dans un cadre automnal et festif.

Dans la Mini-Ferme et autour des attractions, l’ambiance se transforme ! Maquillage, jeu de piste, tombola… Et pour prolonger le plaisir, un spectacle de magie viendra rythmer vos après-midis. Laissez-vous émerveiller par la 2ᵉ édition d’Halloween, avec 2x plus de magie et d’instants inoubliables à vivre en famille. Entre atmosphère ensorcelante et moments de joie, cette expérience transforme chaque visite en aventure enchantée sur le Bassin d’Arcachon. .

133 Route des Lacs Gujan-Mestras 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 66 30 41 contact@la-coccinelle.fr

