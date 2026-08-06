Halloween au Parc de Sainte-Croix la sorcière des vents Rhodes

Informations pratiques

Rhodes

Halloween au Parc de Sainte-Croix la sorcière des vents

Parc Animalier de Sainte-Croix Rhodes Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Lundi 2026-10-18 09:15:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-18 2026-11-02

Dans le royaume de Sainte-Croix, là où les légendes prennent vie chaque automne, une force ancienne s’éveille. À l’heure du Samhain, fête de la magie et des métamorphoses, que les humains appellent plus communément Halloween, Tissandra, la Sorcière des Vents, franchit le pont qui relie le monde des esprits et celui des humains. Son fidèle corbeau Croa, en survolant les terres, lui révèle une vérité inquiétante l’équilibre entre l’homme et la nature est menacé. Alors, Tissandra déchaîne sa puissance elle jette un sortilège sur le royaume, divisé en cinq mondes ensorcelés, menaçant ses habitants de les transformer en animaux. Désormais, quiconque souhaite lever le sort et échapper à son emprise devra parcourir le royaume et relever de mystérieuses épreuves… Un programme pour toute la famille spectacles, jeux, maquillages, dégustations étranges, déambulations magiques… chaque recoin du parc cache une surprise et vous attendent durant toutes les vacances de la Toussaint. Explorez les 5 mondes ensorcelés le cirque de l’étrange, le village des sorcières, la ferme aux citrouilles, le monde des squelettes et l’Antre de la peur.Tout public

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Parc Animalier de Sainte-Croix Rhodes 57810 Moselle Grand Est +33 3 87 03 92 05 info@parcsaintecroix.com

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English :

In the kingdom of Sainte-Croix, where legends come to life every fall, an ancient force awakens. At the time of Samhain—a festival of magic and transformation that humans more commonly call Halloween—Tissandra, the Witch of the Winds, crosses the bridge connecting the spirit world and the human world. Her faithful raven, Croa, flying over the land, reveals a disturbing truth to her: the balance between humans and nature is under threat. So Tissandra unleashes her power: she casts a spell on the kingdom, dividing it into five enchanted worlds and threatening its inhabitants with transformation into animals. From now on, anyone who wishes to break the spell and escape her grasp must travel across the kingdom and overcome mysterious trials… Fun for the whole family: shows, games, face painting, strange tastings, magical parades… every corner of the park hides a surprise, waiting for you throughout the All Saints’ Day break. Explore the 5 enchanted worlds: the Circus of the Strange, the Witches’ Village, the Pumpkin Farm, the World of Skeletons, and the Lair of Fear.

L’événement Halloween au Parc de Sainte-Croix la sorcière des vents Rhodes a été mis à jour le 2026-08-06 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD