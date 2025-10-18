Halloween au Parc de Sainte-Croix Rhodes

Une aventure magique où l’humain rencontre le monde vivant. On raconte que, certaines nuits d’automne, lorsque le vent souffle à travers les arbres, le Parc s’éveille sous un étrange sortilège. Les animaux deviennent soudainement très bavards… et très malicieux. C’est l’œuvre de la Sorcière des Vents, une vieille magicienne, gardienne des équilibres naturels. Sous son enchantement, les humains se transforment en animaux pour apprendre à voir le monde autrement — ressentir, comprendre, coexister avec la nature. Dans ce cercle magique, tout devient possible les animaux parlent, les citrouilles s’animent, les esprits reviennent faire la fête. Au fil de votre visite, explorez plusieurs univers immersifs à vivre en famille Le Cirque de l’Étrange, où les jeux de foire prennent vie — La Forêt des Araignées, frissons garantis dans les sous-bois — La Ferme des Citrouilles, gourmande et ensorcelée — Le Village des Sorcières, malicieux et mystérieux — Le Monde des Squelettes, drôle et dansant. Frissonnez, jouez, explorez et reconnectez-vous au vivant dans cette grande fête d’Halloween entre magie et nature. Oserez-vous entrer dans le Parc ensorcelé ?Tout public

English :

A magical adventure where humans meet the living world. The story goes that on certain autumn nights, when the wind blows through the trees, the Park awakens under a strange spell. The animals suddenly become very talkative… and very mischievous. This is the work of the Wind Witch, an old magician and guardian of the natural balance. Under her enchantment, humans are transformed into animals to learn to see the world differently? to feel, understand and coexist with nature. In this magical circle, everything becomes possible: animals talk, pumpkins come to life, spirits return to celebrate. During your visit, explore several immersive universes for the whole family to experience: Le Cirque de l’Étrange, where fairground games come to life — La Forêt des Araignées, guaranteed chills in the undergrowth — La Ferme des Citrouilles, gourmand and bewitched — Le Village des Sorcières, mischievous and mysterious — Le Monde des Squelettes, funny and danceable. Shiver, play, explore and reconnect with life in this great Halloween celebration of magic and nature. Do you dare to enter the bewitched park?

German :

Ein magisches Abenteuer, in dem der Mensch auf die lebende Welt trifft. Es wird erzählt, dass in manchen Herbstnächten, wenn der Wind durch die Bäume weht, der Park unter einem seltsamen Zauber erwacht. Die Tiere werden plötzlich sehr gesprächig und sehr schelmisch. Das ist das Werk der Windhexe, einer alten Magierin, die das Gleichgewicht der Natur bewahrt. Unter ihrem Zauber verwandeln sich die Menschen in Tiere, um zu lernen, die Welt anders zu sehen zu fühlen, zu verstehen und mit der Natur zu koexistieren. In diesem magischen Kreis wird alles möglich: Die Tiere sprechen, die Kürbisse erwachen zum Leben, die Geister kehren zurück, um ein Fest zu feiern. Entdecken Sie bei Ihrem Besuch mehrere immersive Welten, die Sie mit der ganzen Familie erleben können: Der Cirque de l’Étrange, in dem Jahrmarktsspiele zum Leben erweckt werden — Der Spinnenwald, garantierte Gänsehaut im Unterholz — Die Kürbisfarm, lecker und verhext — Das Hexendorf, schelmisch und geheimnisvoll — Die Welt der Skelette, lustig und tanzend. Erschrecken Sie, spielen Sie, erforschen Sie und verbinden Sie sich wieder mit dem Lebendigen in diesem großen Halloween-Fest zwischen Magie und Natur. Trauen Sie sich in den verzauberten Park?

Italiano :

Un’avventura magica in cui gli esseri umani incontrano il mondo vivente. Si dice che in certe notti d’autunno, quando il vento soffia tra gli alberi, il Parco si risvegli sotto uno strano incantesimo. Gli animali diventano improvvisamente molto loquaci… e molto dispettosi. È opera della Strega del Vento, un’antica maga e custode dell’equilibrio della natura. Sotto il suo incantesimo, gli uomini si trasformano in animali per imparare a vedere il mondo in modo diverso, a sentire, a capire e a convivere con la natura. In questo cerchio magico, tutto diventa possibile: gli animali parlano, le zucche prendono vita, gli spiriti tornano a festeggiare. Durante la visita, esplorate diversi universi immersivi da vivere con tutta la famiglia: il Circo degli Strani, dove i giochi da fiera prendono vita la Foresta dei Ragni, che vi farà venire i brividi nel sottobosco la Fattoria delle Zucche, golosa e stregata il Villaggio delle Streghe, malizioso e misterioso il Mondo degli Scheletri, divertente e ballabile. Rabbrividite, giocate, esplorate e riconnettetevi con la vita in questa grande festa di Halloween all’insegna della magia e della natura. Avete il coraggio di entrare nel parco stregato?

Espanol :

Una aventura mágica donde los humanos se encuentran con el mundo vivo. Se dice que en ciertas noches de otoño, cuando el viento sopla entre los árboles, el Parque despierta bajo un extraño hechizo. De repente, los animales se vuelven muy habladores… y muy traviesos. Esto es obra de la Bruja del Viento, una vieja maga y guardiana del equilibrio de la naturaleza. Bajo su hechizo, los humanos se transforman en animales para aprender a ver el mundo de otra manera… a sentir, comprender y convivir con la naturaleza. En este círculo mágico, todo se vuelve posible: los animales hablan, las calabazas cobran vida, los espíritus vuelven para celebrar. Durante su visita, explore varios universos inmersivos para experimentar con toda la familia: El Circo de lo Extraño, donde los juegos de feria cobran vida — El Bosque de las Arañas, garantía de escalofríos entre la maleza — La Granja de Calabazas, codiciosa y embrujada — El Pueblo de las Brujas, travieso y misterioso — El Mundo de los Esqueletos, divertido y bailable. Tiembla, juega, explora y reconecta con la vida en esta gran celebración de Halloween de magia y naturaleza. ¿Te atreves a entrar en el parque embrujado?

