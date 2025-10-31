Halloween au parc des mini-châteaux Amboise

Halloween au parc des mini-châteaux

Boulevard Saint-Denis Hors Amboise Indre-et-Loire

Début : Samedi 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-11-01 18:00:00

2025-10-31

Le 31 octobre et le 1er novembre 2025, venez vous amusez au parc des mini-châteaux pour Halloween.

Le 31 octobre et 1er novembre 2025 à l’occasion d’Halloween, le Parc Mini-Châteaux a décidé d’organiser deux journées pleines de surprises

Le 31 octobre, le jour d’Halloween, les enfants seront à l’honneur et repartiront avec leurs bonbons.

Le 1er novembre, les enfants auront la chance d’être émerveillés par un sculpteur de ballons qui réalisera en direct des créations sur le thème d’Halloween. Il sera présent toute la journée en déambulation dans le parc.

Tout au long de ces deux journées, profitez d’un parcours de visite décoré sur le thème d’Halloween pour une immersion totale. .

Boulevard Saint-Denis Hors Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 44 57 contact@parcminichateaux.com

English : Halloween at the Miniature Castles Park

On 31st October and 1st November 2025, come and enjoy Halloween at the mini-castle park.

German :

Am 31. Oktober und 1. November 2025 können Sie sich an Halloween im Mini-Kuchenpark vergnügen.

Italiano :

Il 31 ottobre e il 1° novembre 2025, venite a divertirvi al parco delle mini torte per Halloween.

Espanol : Halloween en el parque de los mini castillos

El 31 de octubre y el 1 de noviembre de 2025, ven a divertirte al parque de los mini castillos para Halloween.

