Halloween au Parc du Coq à l’Âne à Saint-Georges-de-Rex PARC DU COQ À L’ÂNE Saint-Georges-de-Rex

Halloween au Parc du Coq à l’Âne à Saint-Georges-de-Rex PARC DU COQ À L’ÂNE Saint-Georges-de-Rex samedi 25 octobre 2025.

Halloween au Parc du Coq à l’Âne à Saint-Georges-de-Rex

PARC DU COQ À L’ÂNE 12, rue du Moulin Saint-Georges-de-Rex Deux-Sèvres

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-10-25

Halloween au Parc 2? édition !

Du 25 octobre au 2 novembre, plongez dans une ambiance ensorcelante au Parc Du Coq à l’Âne ! Nos équipes vous accueillent dans des décors frissonnants, tous costumés pour l’occasion, pour un Halloween à taille humaine ! Animations pour toute la famille au programme.

Une semaine d’animations, de rires et de découvertes vous attend… prêts pour frissonner ? .

PARC DU COQ À L’ÂNE 12, rue du Moulin Saint-Georges-de-Rex 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 35 06 28 contact@ducoqalane.fr

English : Halloween au Parc du Coq à l’Âne à Saint-Georges-de-Rex

German : Halloween au Parc du Coq à l’Âne à Saint-Georges-de-Rex

Italiano :

Espanol :

L’événement Halloween au Parc du Coq à l’Âne à Saint-Georges-de-Rex Saint-Georges-de-Rex a été mis à jour le 2025-10-20 par ADT 79