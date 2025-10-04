Halloween au Parc du Petit Prince Ungersheim

Halloween au Parc du Petit Prince Ungersheim samedi 4 octobre 2025.

Rue de l’Espoir Ungersheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-04 10:00:00

fin : 2025-10-25 22:00:00

2025-10-04 2025-10-18 2025-10-25 2025-10-26 2025-10-31 2025-11-01

Le Parc du Petit Prince va vous faire frissonner de plaisir ! Déambulez dans les allées pour rencontrer des créatures de l’ombre ! Au programme ? Attractions thématisées (le Manoir, Halloween Express, le Chemin des Froussards, Trampoline Park spécial revenants), animations inédites (dont un spectacle, « l’Ecole des petits sorciers » qui initie les élèves aux rituels de sorcellerie) et jeu de piste mystérieux pour retrouver des bonbons dissimulés…

Cet automne, le Parc du Petit Prince à Ungersheim se métamorphose pour Halloween ! Citrouilles espiègles, fantômes facétieux et sorcières bienveillantes vous entraînent dans une atmosphère magique et frissonnante.

Les allées se parent de couleurs flamboyantes, les attractions se réinventent et chaque recoin du parc devient une aventure à vivre en famille. Entre balade enchantée à bord du Petit Train, envolée aérienne sur les chaises volantes ou découverte d’un parc décoré aux mille détails, petits et grands trouveront de quoi s’émerveiller.

Nouveauté cette année le labyrinthe, accessible dès 13h pendant les vacances de la Toussaint, vous donnera un avant-goût des nocturnes Halloween. Oserez-vous affronter les créatures tapies dans l’ombre ? Un mystérieux jeu de piste ponctué d’énigmes et de secrets viendra aussi titiller l’esprit d’enquêteur de toute la famille, avec à la clé des places à gagner… et même un pass saison 2026 pour le plus courageux !

Et pour les amateurs de sensations fortes, rendez-vous les 25 et 31 octobre. Le parc restera ouvert jusqu’à 22h pour deux soirées exceptionnelles spectacles de feu, rencontres inquiétantes dans le Grand Labyrinthe et ambiance envoûtante garantie. .

Rue de l’Espoir Ungersheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 43 00 contact@parcdupetitprince.com

English :

The Parc du Petit Prince will send shivers down your spine! Stroll through the alleys and meet the creatures of the shadows! What’s on the programme? Themed attractions (Le Manoir, Halloween Express, Le Chemin des Froussards, Trampoline Park special for ghosts), original entertainment (including a show, « L’Ecole des petits sorciers », which introduces pupils to witchcraft rituals) and a mysterious treasure hunt to find hidden sweets…

German :

Der Parc du Petit Prince wird Sie vor Freude erschauern lassen! Schlendern Sie durch die Gänge und begegnen Sie den Kreaturen der Finsternis! Was steht auf dem Programm? Thematisierte Attraktionen (das Herrenhaus, Halloween Express, der Weg der Angsthasen, Trampolinpark speziell für Wiedergänger), neuartige Animationen (darunter eine Show, « Die Schule der kleinen Zauberer », die die Schüler in die Rituale der Hexerei einführt) und eine geheimnisvolle Schnitzeljagd, um versteckte Süßigkeiten zu finden…

Italiano :

Il Parco del Piccolo Principe vi farà venire i brividi! Passeggiate tra i vicoli e incontrate le creature dell’ombra! Cosa c’è in programma? Attrazioni a tema (il maniero, l’Halloween Express, il Chemin des Froussards, lo speciale Trampoline Park dei fantasmi), nuove attrazioni (tra cui lo spettacolo « l’Ecole des petits sorciers », che introduce gli alunni ai rituali della stregoneria) e una misteriosa caccia al tesoro per trovare i dolci nascosti…

Espanol :

El Parque del Principito te dará escalofríos Pasee por los callejones y conozca a las criaturas de las sombras ¿Cuál es el programa? Atracciones temáticas (la Mansión, el Expreso de Halloween, el Chemin des Froussards, el Parque de Trampolines especial fantasmas), nuevas atracciones (incluido un espectáculo, « l’Ecole des petits sorciers », que introduce a los alumnos en los rituales de brujería) y una misteriosa búsqueda del tesoro para encontrar caramelos escondidos…

