HALLOWEEN AU PARC DU THEIL Le Caylar

HALLOWEEN AU PARC DU THEIL

rue de la Lavogne Le Caylar Hérault

Des animations monstrueuses pour halloween au Parc du Theil, du mardi 28 Octobre au samedi 1er novembre inclus !

– Rencontre avec la Sorcière du ️Parc venu spécialement pour l’occasion

– Distribution de bonbons pour tous les enfants !

– Chasse au trésor

– Stand de maquillage (le 31 octobre et le 1er novembre)

– Plusieurs concours monstrueux avec cadeau à la clé, parc affreusement décoré…

rue de la Lavogne Le Caylar 34520 Hérault Occitanie +33 6 25 52 14 41 parcletheil@gmail.com

English :

Monstrous Halloween entertainment at Parc du Theil, from Tuesday October 28th to Saturday November 1st inclusive!

– Meet the ?Parc Witch, who’s come especially for the occasion!

– Trick-or-treating for all children!

– Treasure hunt

– Face painting (October 31 and November 1)

– Several monstrous contests with prizes, a horribly decorated park…

German :

Monströse Halloween-Animationen im Parc du Theil von Dienstag, dem 28. Oktober, bis einschließlich Samstag, dem 1. November!

– Treffen mit der Hexe des Parks, die extra für diesen Anlass angereist ist

– Verteilung von Süßigkeiten für alle Kinder!

– Schatzsuche

– Schminkstand (am 31. Oktober und am 1. November)

– Mehrere Monsterwettbewerbe mit Geschenken, schrecklich dekorierter Park…

Italiano :

Mostruosa animazione di Halloween al Parc du Theil, da martedì 28 ottobre a sabato 1 novembre compreso!

– Incontro con la Strega del Parco, venuta appositamente per l’occasione

– Dolcetto o scherzetto per tutti i bambini!

– Caccia al tesoro

– Pittura del viso (il 31 ottobre e il 1° novembre)

– Diversi concorsi mostruosi con premi, un parco orribilmente decorato…

Espanol :

Monstruosas animaciones de Halloween en el Parc du Theil, del martes 28 de octubre al sábado 1 de noviembre inclusive

– Conozca a la Bruja del Parque, que ha venido especialmente para la ocasión

– Truco o trato para todos los niños

– Búsqueda del tesoro

– Pintura de caras (el 31 de octubre y el 1 de noviembre)

– Varios concursos monstruosos con premios, un parque horriblemente decorado…

