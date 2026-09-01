Halloween au Petit Anjou Saint Jean de Linières Saint-Léger-de-Linières

Informations pratiques

Saint-Léger-de-Linières

Halloween au Petit Anjou

Saint Jean de Linières 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Oserez vous affronter le Train Fantôme Escape Game adultes et enfants à la gare du Petit Anjou. .

Saint Jean de Linières 9 ROUTE DE BOUCHEMAINE Saint-Léger-de-Linières 49070 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 33 12 28 63 contact@petit-anjou.fr

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English :

L’événement Halloween au Petit Anjou Saint-Léger-de-Linières a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Angers