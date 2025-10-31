Halloween au plateau Saint-Jean Nogent-le-Rotrou

Le comité des fêtes Saint-Jean célèbre Halloween vendredi 31 octobre 2025.

Rendez-vous à la salle Gérard-Philipe à 18 heures pour une cavalcade dans les rues du plateau Saint-Jean. Des boissons et des friandises seront distribuées à l’arrivée, vers 19h30.

Le 31 octobre 2025 de 18:00 à 20:00

N’oubliez pas de vous déguiser ou de vous maquiller !! .

English :

Halloween on the Saint-Jean plateau

The Comité des fêtes Saint-Jean celebrates Halloween on Friday, October 31, 2025.

Meet at Salle Gérard-Philipe at 6pm for a cavalcade through the streets of Plateau Saint-Jean. Drinks and treats will be distributed on arrival, at around 7.30pm.

German :

Halloween auf dem Plateau Saint-Jean

Das Festkomitee Saint-Jean feiert am Freitag, den 31. Oktober 2025 Halloween.

Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Salle Gérard-Philipe, um einen Umzug durch die Straßen des Plateau Saint-Jean zu starten. Bei der Ankunft gegen 19.30 Uhr werden Getränke und Süßigkeiten verteilt.

Italiano :

Halloween sull’altopiano di Saint-Jean

Il Comité des fêtes Saint-Jean festeggia Halloween venerdì 31 ottobre 2025.

Appuntamento alla Salle Gérard-Philipe alle 18.00 per una cavalcata per le strade del Plateau Saint-Jean. All’arrivo, intorno alle 19.30, verranno distribuite bevande e dolcetti.

Espanol :

Halloween en la meseta de Saint-Jean

El Comité des fêtes Saint-Jean celebra Halloween el viernes 31 de octubre de 2025.

Nos reuniremos en la Sala Gérard-Philipe a las 18.00 h para una cabalgata por las calles de la meseta de Saint-Jean. A la llegada, hacia las 19.30 h, se repartirán bebidas y golosinas.

