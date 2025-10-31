Halloween au poney ! Saint-Front

Halloween au poney ! Saint-Front vendredi 31 octobre 2025.

Halloween au poney !

Centre équestre de Saint Front Saint-Front Haute-Loire

Tous niveaux (baby poney compris avec accompagnateur)

Déguisement sur le poney, jeux à poney, et chasse aux bonbons

Centre équestre de Saint Front Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31

English :

All levels (including baby pony with guide)

Dress-up on the pony, pony games and candy hunt

German :

Alle Niveaus (Baby-Pony inklusive mit Begleitperson)

Verkleidung auf dem Pony, Spiele auf dem Pony und Süßigkeitenjagd

Italiano :

Tutti i livelli (incluso baby pony con guida)

Travestimento sul pony, giochi con i pony e caccia ai dolciumi

Espanol :

Todos los niveles (incluido poni bebé con guía)

Disfraces en poni, juegos con ponis y búsqueda de caramelos

