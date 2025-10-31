Halloween au poney ! Saint-Front
Halloween au poney ! Saint-Front vendredi 31 octobre 2025.
Halloween au poney !
Centre équestre de Saint Front Saint-Front Haute-Loire
Début : 2025-10-31 14:30:00
fin : 2025-10-31 18:00:00
2025-10-31
Tous niveaux (baby poney compris avec accompagnateur)
Déguisement sur le poney, jeux à poney, et chasse aux bonbons
Centre équestre de Saint Front Saint-Front 43550 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 09 37 31
English :
All levels (including baby pony with guide)
Dress-up on the pony, pony games and candy hunt
German :
Alle Niveaus (Baby-Pony inklusive mit Begleitperson)
Verkleidung auf dem Pony, Spiele auf dem Pony und Süßigkeitenjagd
Italiano :
Tutti i livelli (incluso baby pony con guida)
Travestimento sul pony, giochi con i pony e caccia ai dolciumi
Espanol :
Todos los niveles (incluido poni bebé con guía)
Disfraces en poni, juegos con ponis y búsqueda de caramelos
